Une start-up offre un job payé pour tester des logements de vacances

jeudi, 30.03.2017

Le contrat à durée déterminée sera rémunéré 3300 euros brut mensuel, et le travail demandé prendra la forme d'un tour de France.

Comme on peut lire sur le site du Figaro, les jobs de rêve sont rares, mais ils existent bel et bien. La société française Sejourning en effet souhaite recruter une personne pour effectuer des séjours touristiques et partager son expérience du tourisme collaboratif.

La start-up française fondée en 2012, mais rachetée par e-loue, une autre start-up, permet ainsi à des particuliers de louer ou sous-louer des logements à vocation touristique, urbaine, ou encore pour des voyages d'affaire, avec la vocation de concurrencer Airbnb.

Pour ce faire, l'entreprise prévoit de recruter le salarié d'ici le 20 avril, pour une embauche au 1er mai. Le contrat à durée déterminée sera rémunéré 3300 euros brut mensuel, et le travail demandé prendra la forme d'un tour de France, entre mer, campagne, ville et montagne, où l'employé devra témoigner de ses activités, qui seront relayées sur les réseaux sociaux par le groupe e-loue.

Quelques uns des 20.000 logements disponibles sur Sejourning seront réservés pour l'occasion par l'employeur. Le site souhaite montrer l'étendue des biens disponibles à la location, de la demeure de luxe aux gîtes plus modestes.

En fonction de la personnalité du candidat retenu, cela pourra être prétexte à des activités sur mesure. Quelques exemples des locations envisagées: des VTT pour une balade en montagne, un barbecue pour une soirée au bord de la mer, voire un bateau pour une après-midi de découverte. Le «testeur» sera libre d'inviter les personnes de son choix dans les logements mis à sa disposition.