Bucher voit ses résultats reculer sur neuf mois

mardi, 27.10.2020

Le constructeur des machines agricoles et des véhicules de voirie Bucher a vu ses résultats se contracter sur les neuf premiers mois de l'année, tout en parvenant à déjouer les pronostics du marché.

Pour le reste de 2020, le groupe zurichois anticipe une légère reprise.(Keystone)

Entre janvier et fin septembre, les entrées de commandes se sont contractées de 11,5% à 1,96 milliard de francs et le chiffre d'affaires net a diminué de 15% - ou -10,4% hors effet de changes - à 2,01 milliards, a détaillé Bucher mardi dans un communiqué.



Ces deux chiffres clés sont supérieurs aux prévisions des analystes interrogés par AWP, qui tablaient sur des nouvelles commandes de 1,86 milliard de francs et des ventes nettes de seulement 1,98 milliard.



Le carnet de commande a fondu de 4% à 935 millions de francs, tandis que le nombre d'effectifs a également été réduit sur la période, de 5,2% à 12'538 salariés.



"Après un deuxième trimestre très difficile, la plupart des marchés où Bucher est actif se sont repris au troisième trimestre", a précisé le groupe, soulignant que toutes les division, à l'exception de Bucher Specials, ont enregistré un rebond de la demande.



La plus importante unité, Kuhn Group, a vu son chiffre d'affaires se contracter de 8,9%, tandis que Bucher Municipals a enregistré une baisse des ventes de 18,7%.



Les autres divisions ont aussi été à la peine avec une contraction généralisée des recettes pour Bucher Hydraulics (-21,3%), Bucher Emhart Glass (-23,5%) et Bucher Specials (-6,2%).

Pour les derniers mois de l'année en cours, la direction table sur "une légère reprise d'activité", notamment grâce à des mesures d'aides publiques dans le secteur agricole en Amérique du Nord.



Le groupe devrait boucler l'année sur des recettes en baisse moins rapide que sur les neuf premiers mois et une marge opérationnelle proche de celle dégagée au premier semestre (7,0%). Le bénéfice net est anticipé en repli.



A la Bourse suisse, la performance présentée par Bucher ne semblait pas refroidir les investisseurs. Le titre progressait de 1,3% à 347,80 francs vers 10h10, faisant nettement mieux que l'indice de référence SPI (-0,47%).(AWP)