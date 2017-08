Bobst génère un chiffre d'affaires en hausse au premier semestre

jeudi, 27.07.2017

Le constructeur de machines d'emballage a vu sa rentabilité prendre l'ascenseur et table désormais sur un exercice 2017 "légèrement plus élevé" que le précédent.

Le constructeur de machines d'emballage a vu sa rentabilité prendre l'ascenseur et table désormais sur un exercice 2017 "légèrement plus élevé" que le précédent.

Bobst a généré sur les six premiers mois de l'année un chiffre d'affaires de 643,2 mio CHF, en hausse de 7,1% sur un an. Le constructeur de machines d'emballage a vu sa rentabilité prendre l'ascenseur et table désormais sur un exercice 2017 "légèrement plus élevé" que le précédent, contre "comparable" précédemment.

L'excédent d'exploitation (Ebit) s'est envolé de 21,8% à 39,8 mio CHF, tandis que le bénéfice net a explosé à 27,7 mio, contre 9,7 mio un an plus tôt, a précisé jeudi le groupe dans un communiqué.

L'industriel vaudois déjoue les pronostics les plus optimistes des deux analystes consultés par AWP, dont les projections de chiffre d'affaires plafonnaient à 617,0 mio, d'Ebit à 24,0 mio et de bénéfice net à 12,8 mio CHF.

La direction reconduit au passage ses ambitions à moyen et long terme, comprenant une rentabilité opérationnelle de 8% et un rendement des capitaux investis de 15% au minimum.(awp)