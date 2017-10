Johann Schneider-Ammann en Israël et dans le Territoire palestinien

jeudi, 26.10.2017

Le conseiller fédéral Johann Schneider-Ammann se rend de vendredi à lundi en Israël et dans le Territoire palestinien occupé, accompagné de représentants des sciences et de l'économie. Le thème de l'innovation sera au coeur de la mission.

Le chef du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) sera accompagné de la plupart des membres du conseil d'administration d'Innosuisse. (Keystone)

Le conseiller fédéral Johann Schneider-Ammann se rendra demain en Israël et dans le Territoire palestinein occupé dans le but de se familiariser avec les stratégies, les instruments d'encouragement, et l'expérience dans le domaine de l'innovation et des jeunes pousses.

Le chef du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) sera accompagné de la plupart des membres du conseil d'administration d'Innosuisse. Cette dernière assumera à partir du 1er janvier 2018 la fonction de l'actuelle Commission pour la technologie et l'innovation (CTI), a expliqué jeudi le DEFR dans un communiqué.

La délégation entend principalement se familiariser avec les stratégies, les instruments d'encouragement et l'expérience dans le domaine de l'innovation et des start-up (jeunes pousses). L'axe prioritaire sera la numérisation. Israël est le troisième partenaire commercial de la Suisse dans la région Moyen-Orient et Afrique.

En 2016, le volume des échanges entre les deux pays s'élevait à presque 1,8 milliard de francs, les exportations représentant 1,1 milliard et dépassant ainsi les importations d'environ 683 millions de francs.

Le commerce bilatéral entre la Suisse et le Territoire palestinien occupé s'élevait en 2016 à 22,3 millions de francs, dont la majeure partie provenait des exportations (22 millions de francs).(awp)