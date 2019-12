Le Conseil fédéral fait le point sur la finance durable

vendredi, 06.12.2019

Le Conseil fédéral va se pencher sur la prise en compte des risques et des effets climatiques et environnementaux pour toutes les questions relatives à la stabilité des marchés financiers.

Le Conseil fédéral s'est informé des derniers développements dans le domaine de la finance durable.(pixabay)

La finance durable offre de grandes opportunités pour la Suisse. Le Conseil fédéral a fait le point vendredi sur le sujet. Son but est de créer des conditions-cadres qui permettent à la place financière d'être compétitive dans ce domaine.



Le Conseil fédéral s'est informé des derniers développements dans ce domaine. Il a chargé le Département fédéral des finances, en étroite collaboration avec l'Office fédéral de l'environnement, d'examiner s'il est nécessaire de prendre des mesures réglementaires en matière de transparence et d'analyse de risques.



Il s'agira notamment de se pencher sur la prise en compte des risques et des effets climatiques et environnementaux pour toutes les questions relatives à la stabilité des marchés financiers.



Un groupe de travail a été créé en juin par le Conseil fédéral. Il est notamment chargé d'étudier la question de la réglementation du marché financier en matière de finance durable et d'oeuvrer à la conclusion d'accords sectoriels avec les acteurs du marché financier.



Ce groupe présentera au printemps ses conclusions relatives aux effets sur la place financière suisse du plan d'action européen en matière de finance durable. De plus, il dressera un bilan des mesures prises par le secteur public et la branche.(awp)