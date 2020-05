Coronavirus: le Conseil fédéral annonce de nouvelles mesures de déconfinement

mercredi, 27.05.2020

[LIVE] Le Conseil fédéral fait un premier point sur la situation du coronavirus.

MH/ ATS



Le Conseil fédéral tiendra trois conférences de presse. (Keystone)

15h20: Assouplissement aux frontières

Le gouvernement prévoit la liberté de voyager au sein de l'espace Schengen d'ici au 6 juillet au plus tard. Cela concerne aussi les restrictions d'entrée en Suisse et l'accès au marché du travail. La situation épidémiologique en Suisse et dans ces pays doit cependant le permettre. La liste des pays à risque sera progressivement adaptée.

Pour les Etats tiers, la libre circulation des personnes et la liberté de voyager seront décidées en concertation avec les Etats Schengen.

Dès le 6 juin, les entreprises suisses pourront également de nouveau recruter les travailleurs en provenance de la zone UE/AELE.

15h15: le télétravail toujours recommandé

Il appartient aux employeurs de décider si le télétravail est maintenu, explique Alain Berset. Toutefois, le Conseil fédéral recommande toujours le travail à la maison.

15h10: Autorisation des rassemblements de 300 personnes

Il sera à nouveau possible d’organiser des manifestations réunissant jusqu’à 300 personnes à partir du 6 juin. Quant aux rassemblements spontanés, ils sont aussi à nouveau autorisés jusqu’à 30 personnes au lieu de 5 jusqu'à présent. Lire les détails ici

"La perception du risque diminue auprès de la population, nous referons le point le 24 juin en rappelant que les grandes manifestations de plus de 1000 personnes sont interdites jusqu'à la fin du mois d'août", rappelle Alain Berset.

15h00: Début de la conférence

La conférence de presse débute. Le Conseil fédéral livre les prochaines étapes du déconfinement en Suisse. "Toute une partie des restrictions peuvent être globalement levées avec une attention particulière aux règles d'hygiène et au respect des distances", explique Alain Berset. "A partir du 19 juin, nous ne seront plus dans la situations extraordinaire, mais particulière, car l'épidémie est toujours en cours, même si elle est sous contrôle", commente le Conseiller fédéral.

14h00: Première annonces du CF attendues dès 15h

Le Conseil fédéral tiendra trois conférences de presse suite à sa séance. Mercredi, à 15h00, Simonetta Sommaruga, Alain Berset et Karin Keller-Sutter feront le point sur la situation du coronavirus en Suisse. Vous pourrez suivre la conférence de presse sur notre Live.

Jeudi matin, deux autres conférences de presse seront tenues par Simonetta Sommaruga et Ueli Maurer.

13h50: 15 cas supplémentaires en Suisse

La Suisse a enregistré 15 cas supplémentaires de coronavirus et un décès en 24 heures, a annoncé mercredi l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). Le pays compte désormais 30'776 cas confirmés en laboratoire.

Au total, 1649 personnes sont décédées en lien avec un COVID-19 confirmé en laboratoire, selon les déclarations reçues jusqu'à mercredi matin. Cela correspond à 19 décès par 100'000 habitants. Sur les 1567 personnes décédées pour lesquelles les données sont complètes, 97% souffraient d'au moins une maladie préexistante.

A ce jour, 3933 hospitalisations en lien avec un COVID-19 confirmé en laboratoire ont été déclarées. Parmi les personnes décédées, 58% étaient des hommes et 42% des femmes. L'âge des personnes décédées allait de 31 à 108 ans, avec un âge médian de 84 ans.

Tous les cantons sont concernés par la pandémie. Ceux de Genève, Tessin, Vaud, Bâle-Ville et du Valais restent les plus touchés.

>> Notre dossier coronavirus