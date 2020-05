Un été presque normal en vue pour les remontées mécaniques

mercredi, 27.05.2020

Le Conseil fédéral s’est prononcé ce mercredi sur la phase trois de l’assouplissement des mesures pour contrer la pandémie de Covid-19. Théâtres et cinémas, jardins zoologiques et botaniques, piscines et remontées mécaniques: les Suisses auront l'embarras du choix pour leurs excursions.

Sophie Marenne



Téléverbier limitera certaines capacités de transport, dans les téléphériques par exemple. Mais vu que les flux estivaux sont moins importants, cela ne devrait pas beaucoup pénaliser l'entreprise. (Keystone)

Pas de favoritisme. Théâtres, cinémas, casinos, zoos, jardins botaniques, piscines et bains thermaux: tous pourront rouvrir leurs portes dès le 6 juin. Pour le milieu des loisirs, c’est le soulagement.

Essentielles pour l’économie des régions de montagnes, les remontées mécaniques...