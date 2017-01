Le Conseil fédéral mardi à Davox

Le Conseil fédéral se rendra quasiment in corpore au Forum économique mondial (WEF) de Davos (GR), dès mardi prochain. Une manière pour le gouvernement de réseauter, mais pas seulement.

Le Conseil fédéral peaufine ses relations publiques à Davos.

"Dans la diplomatie, tout contact est positif", explique à l'ats Pascal Sciarini, directeur du département de science politique et des relations internationales à l'Université de Genève. Le WEF permet, sur un temps relativement court, de multiplier les rencontres avec un grand nombre de dirigeants politiques.

"Et cela dans un cadre moins formel qu'en phase de négociation puisqu'il s'agit d'un forum de discussions", poursuit Pascal Sciarini.

L'historien Olivier Meuwly partage ce point de vue: "Ces rencontres informelles n'ont pas pour vocation de déboucher sur des communiqués de presse. Elles se réalisent dans un cadre plus souple". Le Conseil fédéral a, par exemple, supprimé sa traditionnelle séance hebdomadaire du mercredi pendant le WEF.

Cloche et réunification

Cette souplesse permet de désamorcer les crises et de pacifier les relations. Olivier Meuwly fait notamment référence à l'édition 2001 du forum où Shimon Peres, alors ministre israélien de la coopération régionale, avait serré la main de Yasser Arafat.

Lors de sa seconde visite au WEF en 2014, Shimon Peres avait, d'ailleurs, reçu une cloche suisse dorée pour récompenser son parcours en faveur de la paix de la part de Klaus Schwab, le président et fondateur de la manifestation.

Plus loin dans le temps, en 1988, la Grèce et la Turquie ont signé une déclaration à Davos qui leur a évité une guerre certaine. Un an plus tard, la Corée du Nord a tenu ses premières réunions ministérielles avec la Corée du Sud dans la station grisonne.

En 1990, le président du conseil des ministres est-allemand Hans Modrow et le chancelier ouest-allemand Helmut Kohl se réunissaient pour discuter de la réunification de leur pays, deux mois après la chute du mur de Berlin.

Barrières légales

Pour l'historien Philippe Bender, tout dialogue a forcément un impact sur l'action politique. Reste à savoir comment celui de Davos se traduira dans la réalité en 2017. "Les discussions risquent de se heurter aux législations nationales voire internationales", précise le Valaisan.

Selon lui, l'édition 2017 du WEF fait bien de s'emparer de la lutte contre le repli sur soi. "Le marché mondial a contribué à la baisse de la pauvreté globale, notamment grâce à l'augmentation des échanges nord-sud. Mais la tendance au repli actuelle, comme aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne, met en péril cet accès."

Les dirigeants politiques ont été invités à Davos en 1974 pour la première fois. Selon le conseiller national Tim Guldimann (PS/ZH), le Forum de Davos est depuis devenu un événement incontournable pour le Conseil fédéral, car il lui permet d'accéder à des personnalités de premier plan à moindres frais, comme la chancelière allemande Angela Merkel en 2012 et le secrétaire d'Etat américain John Kerry en 2014.

"Ce qui fait Davos, ce n'est, d'ailleurs, pas les sujets mais les gens", ajoute Tim Guldimann, qui est aussi ancien ambassadeur de Suisse en Allemagne.

La manifestation ouvre aussi ses portes aux entreprises, ce qui assure un dialogue entre les mondes de l'économie et de la politique. Ce qui, selon Tim Guldimann, fait défaut dans d'autres rencontres de haut niveau.

Mais le WEF ne permet pas uniquement d'échanger sur des thématiques d'avenir et de discuter avec les grands de ce monde. L'événement sert aussi de vitrine pour la Suisse. Berne peut aussi y proposer ses bons offices.

"La manifestation sert ainsi doublement la Suisse. C'est pour cela que le gouvernement helvétique a tout fait pour conserver le WEF sur son territoire", conclut Olivier Meuwly. (awp)