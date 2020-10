Coronavirus: nouvelles mesures en consultations, masque aussi à l'extérieur

samedi, 24.10.2020

Le Conseil fédéral prévoit de généraliser le port du masque à tout site fréquenté, dedans comme dehors.

Le port du masque va probablement gagner encore davantage en importance en Suisse. (Keystone)

L'obligation de porter un masque devrait être étendue, y compris à l'extérieur. Cette mesure figure dans le projet d'ordonnance mis en consultation par Berne auprès des cantons.

Le Conseil fédéral et les cantons ont évoqué jeudi dernier ces nouvelles mesures que Berne pourrait prendre mercredi. Elles concernent notamment les rassemblements, les établissements publics et les manifestations. Dans ce projet d'ordonnance de sept pages que Keystone-ATS s'est procuré après qu'il a paru samedi dans Blick, le gouvernement prévoit de généraliser le port du masque à tout site peuplé, dedans comme dehors. Plusieurs cantons ont pris les devants cette semaine déjà.



Sont concernées toutes les zones intérieures et extérieures accessibles au public des installations et des entreprises, y compris sur les marchés ou dans les zones d'attente des gares ou des arrêts de bus. Un masque est également requis sur le lieu de travail à l'intérieur. Les exceptions sont les cas où il y a des bureaux individuels ou quand un masque ne peut pas être porté pour des raisons de sécurité. Les employeurs devraient également veiller à ce que les employés puissent travailler à domicile dans la mesure du possible.



Pas plus de 50 personnes peuvent participer à un événement public. Les assemblées politiques du pouvoir législatif aux niveaux fédéral, cantonal et communal sont expressément exclues de la limitation du nombre de personnes.

Quinze personnes au maximum peuvent participer à une réunion de famille ou entre amis, comme des anniversaires ou des mariages. Les restaurants et les clubs ferment de 22h00 à 06h00 du matin. Les discothèques et autres lieux de danse garderont leurs portes closes.



L'enseignement dans les universités et autres hautes écoles devrait se faire à distance tandis que les enfants dès l'âge de 12 ans devraient porter un masque à l'école obligatoire.

Le sport amateur de contact serait interdit tandis que ceux sans contact seraient autorisés avec une limite fixée à 15 personnes. Un masque devrait être porté à l'intérieur et la distance aussi maintenue. Un masque devrait être porté à l'extérieur si la distance ne peut être maintenue. Les chorales d'amateurs ne peuvent plus donner de représentation et répéter. Les professionnels le peuvent, mais en appliquant des plans de protection. Les concerts de chorale sont interdits.



Les directeurs de la santé de la Suisse centrale (CDS de Suisse centrale) appellent à l'unanimité le Conseil fédéral à adopter "des mesures rapides et efficaces" contre la propagation du coronavirus, ont-ils fait savoir samedi lors de la consultation sur le projet d'ordonnance. Sinon, le système de recherche des contacts risque de s'effondrer et le système de santé de plier sous la charge. Si aucune "mesure uniforme et globale" n'était adoptée au niveau fédéral, la CDS de Suisse centrale recommanderait des mesures appropriées aux différents gouvernements cantonaux et d'agir de la manière la plus uniforme possible. (awp/ats)