Suisse-EU: Berne ne doit pas renoncer à ratifier Charte sociale européenne

jeudi, 15.12.2016

Le Conseil fédéral ne doit pas renoncer à ratifier la Charte sociale européenne. Le Conseil des Etats a enterré jeudi par 24 voix contre 10 une motion du National qui demandait au gouvernement d'écarter définitivement cette possibilité.



Accepter cette motion enverrait un très mauvais signal au Conseil de l'Europe, pour qui la charte constitue un texte fondamental, a martelé Anne Seydoux (PDC/JU) au nom de la commission. La Suisse perdrait en crédibilité concernant la protection et la promotion des droits de l'homme. Berne a déjà suffisamment d'ennuis avec l'UE, dont font partie de nombreux membres du Conseil de l'Europe.



"Pour le gouvernement, c'est une mission impossible, car on ne peut pas renoncer à quelque chose qui n'existe pas", a plaidé le ministre des affaires étrangères Didier Burkhalter. Cette "motion de précaution" pose un problème institutionnel: aussi longtemps qu'il n'y a pas de décision d'approbation de la charte par le Parlement, la ratification n'entre pas en compte.



Parmi les 47 Etats membres du Conseil de l'Europe, seuls la Suisse, Monaco, Saint-Marin et le Liechtenstein n'ont pas ratifié ce texte de référence pour la sauvegarde des droits économiques, sociaux et culturels, qui a été révisé en 1996. Pour être en mesure de le faire, un Etat doit pouvoir accepter dans leur intégralité au moins six des neuf articles que comporte le noyau dur de la Charte.



Grâce à un assouplissement de la pratique du Comité européen des droits sociaux, organe de contrôle du traité, la Suisse remplit du point de vue juridique ces conditions minimales. Cette charte n'apporte donc rien, a relevé Hannes Germann (UDC/SH). Seule une minorité de droite l'a suivi. - (awp)