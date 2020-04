Le Conseil fédéral lance un programme national de recherche spécial COVID-19

jeudi, 16.04.2020

Le Conseil fédéral lance le programme national de recherche PNR «COVID-19», doté d’une enveloppe globale de 20 millions de francs.

Doté d’une enveloppe globale de 20 millions de francs constituée à partir de fonds existants, ce PNR est prévu pour une durée de 24 mois.(Keystone)

Le nouveau programme national de recherche (PNR) vise à canaliser au maximum les compétences de recherche existant en Suisse et à les associer dans des projets de grande envergure. Il s’agit d’obtenir des résultats le plus rapidement possible et d’élaborer des recommandations et solutions afin de répondre à la crise du coronavirus en Suisse.

Dans le même temps, le PNR « COVID-19 » a pour but de coordonner les recherches avec les mesures spéciales qui sont engagées sur le plan international (Organisation mondiale de la santé OMS et initiatives de l’Union européenne).

Cette coordination passera, d’une part, par un recours systématique à des réseaux internationaux sur les questions pertinentes et urgentes et, d’autre part, par l’exploitation des résultats obtenus dans le cadre des efforts de recherche internationaux (impliquant pour certains la participation de groupes de recherche suisses).

Le PNR « COVID-19 » est centré sur les axes de recherche suivants :

• Biologie, immunologie et immunopathologie du virus SARS-CoV-2 (pour une meilleure compréhension de la maladie).

• Nouvelles approches en épidémiologie (y compris des approches numériques et génétiques) et nouvelles stratégies de prévention des infections.

• Caractérisation et gestion cliniques du COVID-19.

•Étude et développement de nouveaux vaccins et de procédures de diagnostic innovantes pour un dépistage fiable du COVID-19.

Le PNR « COVID-19 » est dirigé par le Fonds national suisse, qui, en accord avec le DEFR (SEFRI), lancera l’appel à projets d’ici au 30 avril 2020.

Le FNS est chargé de créer un comité de direction pour le programme et d’organiser l’expertise (avec le concours d’experts internationaux pour évaluer les requêtes conformément à la procédure en place).

Ce comité comprendra en outre un expert de l’Office fédéral de la santé publique et un expert de l’agence d’encouragement Innosuisse.

En vertu de la loi fédérale sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation et de l’ordonnance qui l’accompagne, le Conseil fédéral décide périodiquement, sur proposition du DEFR, de la réalisation de PNR et de l’enveloppe financière correspondante.

Dans certains cas, notamment face à des thèmes sociétaux actuels d’importance nationale, le DEFR peut, en tant que département compétent, proposer directement le lancement de PNR en dehors du cycle de sélection habituel.

