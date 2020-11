Le cap développement durable du Conseil fédéral fixé pour dix ans

mercredi, 04.11.2020

Le Conseil fédéral a fixé ses objectifs de développement durable pour mettre en œuvre l'Agenda 2030. Il a mis, ce mercredi, en consultation sa stratégie jusqu'à l'échéance du 18 février 2021. Un plan d'action précisera les axes stratégiques.

Trois thèmes prioritaires ont été retenus par le Conseil fédéral: consommation et production durables, climat, énergie, biodiversité et égalité des chances. (Keystone)

Réduire de moitié la quantité de denrées alimentaires gaspillées par habitant. Diminuer de 43% la consommation moyenne d’énergie par personne et par année d’ici à 2035. Baisser la proportion de la population suisse vivant sous le seuil de pauvreté national. La stratégie du Conseil fédéral qui fixe les grandes lignes, est désormais conçue pour dix ans au lieu de quatre.

L'objectif: implémenter l’Agenda 2030 qui a été adopté par les membres de l'ONU en septembre 2015. Ce document définit 17 objectifs de développement durable. Il n’est pas contraignant du point de vue du droit, mais il pose un cadre de référence.

La stratégie suisse définit des priorités dans les secteurs où le Conseil fédéral juge nécessaire d'agir. Trois thèmes prioritaires ont été retenus: consommation et production durables, climat, énergie, biodiversité et égalité des chances.

Les trois thèmes sont étroitement liés et interdépendants. Les défis environnementaux ne peuvent en effet être résolus sans tenir compte de leurs conséquences économiques ou sociales. La gestion des défis économiques doit intégrer les impacts environnementaux et sociaux aux niveaux national et international.

Recherche transversale

Outre ces quelques exemples, la stratégie définit aussi comment l’économie, le marché financier ainsi que la formation, la recherche et l’innovation peuvent faire progresser le développement durable. Plusieurs des objectifs cités font déjà partie de lois ou de plans d'action en cours de réalisation en Suisse. La stratégie contient des objectifs tant nationaux qu'internationaux.

Le Conseil fédéral adoptera encore, après la consultation, un plan d’action afin de préciser les objectifs et les axes stratégiques pour les années 2021 à 2023. (ATS)