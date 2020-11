Les entreprises suisses pourront recruter 3500 spécialistes britanniques en 2021

mercredi, 25.11.2020

Le Conseil fédéral a fixé mercredi un contingent provisoire pour la main-d'oeuvre qualifiée venue du Royaume-Uni. Les contingents pour les travailleurs des Etats tiers restent quant à eux inchangés.

Travailleurs étrangers - Contingent provisoire pour les spécialistes britanniques

Les entreprises suisses pourront recruter 3500 spécialistes britanniques en 2021. Le Conseil fédéral a fixé mercredi un contingent provisoire pour la main-d'oeuvre qualifiée venue de ce pays. Les contingents pour les travailleurs des Etats tiers restent quant à eux inchangés.

Avec la fin de l'accord sur la libre circulation des personnes entre Berne et Londres, un contingent pour les travailleurs britanniques a dû être établi. Quelque 2100 autorisations de séjour (permis B) et 1400 autorisations de séjour de courte durée (permis L) leur seront réservées. La flexibilité dont l'économie suisse a besoin sera ainsi garantie, explique le gouvernement dans un communiqué.

Ces plafonds sont valables un an et seront octroyés aux cantons sur une base trimestrielle. Il s'agit d'une solution transitoire, souligne le Conseil fédéral. Et d'assurer que la mesure ne crée pas de précédent pour la réglementation applicable après 2021.

Stabilité et continuité

Si aucun accord ne peut être trouvé l'année prochaine concernant le futur régime migratoire entre la Suisse et le Royaume-Uni, les contingents destinés aux citoyens britanniques pourront être intégrés en 2022 dans ceux alloués aux États tiers. Ces derniers restent pour l'instant inchangés. L'année prochaine, 8500 spécialistes en provenance d'États tiers pourront être recrutés, dont 4500 avec un permis B et 4000 autres avec un permis L.

Pour les prestataires de services des Etats de l'Union européenne (UE) et l'Association européenne de libre-échange (AELE), le Conseil fédéral accorde au plus 3000 autorisations de courte durée et 500 autorisations de séjour. Ces permis sont délivrés pour des séjours dépassant, selon les conditions, 90 ou 120 jours.

Le Conseil fédéral justifie sa décision de statu quo par la demande persistante en main-d'œuvre et l'utilisation des contingents actuels. Il insiste également sur le besoin de continuité et de stabilité, particulièrement pressant en raison de la crise du coronavirus.