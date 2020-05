Deux millions de francs pour maintenir les maisons suisses aux JO et à Dubaï

mercredi, 29.04.2020

Le Conseil fédéral a confirmé les maisons suisses aux JO de Tokyo et l’Expo de Dubaï en 2021. Les coûts supplémentaires pour les deux événements s'élèvent à un total de 2 millions de francs.

MH



Vue aérienne de la maison de la Suisse aux JO d'été de Rio de Janeiro, en 2016. (Keystone)

La pandémie du coronavirus entraîne le report de nombreux événements de par le monde, à l’image des Jeux olympiques et paralympiques d'été de 2020 à Tokyo et l'Expo 2020 à Dubaï. Le Conseil fédéral a confirmé son intention de positionner la Suisse à l’occasion de ces deux évènements majeurs une année plus tard, en 2021.

Les coûts supplémentaires pour les représentations des deux événements s'élèvent à un total de 2 millions de francs suisses (0,5 million pour la Maison de la Suisse à Tokyo, 1,5 million pour le Pavillon suisse à l'Expo de Dubaï). Ces coûts seront compensés au sein du DFAE. Tous les sponsors des deux événements ont confirmé leurs intérêts pour une participation aux événements en 2021.

Promouvoir l'économie suisse

Même dans le cadre d’un report, le Conseil fédéral estime que la présence de la Suisse à ces évènements majeurs constitue une opportunité pour positionner la Suisse et promouvoir son économie, notamment dans le cadre d’un contexte post-Covid 19.

Le Comité International Olympique (CIO), le Comité International Paralympique (IPC) ainsi que les autorités compétentes au Japon ont décidé de reporter la tenue des Jeux d'un an, soit du 23 juillet au 8 août 2021 (Jeux Olympiques) et du 24 août au 5 septembre 2021 (Jeux Paralympiques).

En ce qui concerne l'Expo Dubaï 2020, le Comité exécutif du Bureau international des expositions (BIE), lors de sa réunion du 21 avril 2020, a demandé aux États membres du BIE de reporter d’un an l'organisation de l'Expo. L’acception de cette demande par les Etats avant la fin mai 2020 est très probable.

Par sa décision prise ce jour, le Conseil fédéral a chargé Présence Suisse, entité du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), de poursuivre la mission qu’il lui avait confié pour la Maison Suisse aux Jeux olympiques 2020 de Tokyo et le Pavillon Suisse à l'Expo 2020 de Dubaï dans un nouveau cadre budgétaire.