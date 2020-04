Coronavirus: assouplissement pour les déclarations de produits alimentaires

jeudi, 16.04.2020

Le Conseil fédéral a assoupli jeudi les règles de déclaration afin de garantir la fourniture des aliments concernés durant le coronavirus.

Les informations figurant sur l'emballage d'une denrée alimentaire qui ne correspondent plus à ses propriétés réelles devront être signalées par un autocollant rouge.(Keystone)

La crise du coronavirus entraîne une pénurie de certains ingrédients et matériaux d'emballage dans l'industrie alimentaire. Le Conseil fédéral a donc assoupli jeudi les règles de déclaration afin de garantir la fourniture des aliments concernés.



La modification de l'ordonnance sur les denrées alimentaires est valable dès jeudi pour six mois. Les informations figurant sur l'emballage d'une denrée alimentaire qui ne correspondent plus à ses propriétés réelles devront être signalées par un autocollant rouge.



Ce marquage devra renvoyer à un site internet qui fournit des informations sur les propriétés réelles du produit (composition, provenance des ingrédients, méthode de production) et explique la raison de l'écart. Ces exceptions provisoires ne sont autorisées que si elles ne mettent pas la santé des consommateurs en danger, comme les allergies.



Le Conseil fédéral a pris cette mesure afin de maintenir la disponibilité de ces produits alimentaires et d'éviter le gaspillage. Selon les règles en vigueur, ces produits devraient en effet ne plus être vendus ou jetés. Et apposer un nouvel étiquetage coûte cher et s'avère souvent impossible dans des délais courts. L'allègement permet de tolérer temporairement certains écarts.(awp)