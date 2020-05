Coronavirus: une dernière aide à Genève pour ceux qui ont trop perdu

lundi, 25.05.2020

Le Conseil d'Etat genevois a prévu une enveloppe de 15 millions de francs pour financer cette aide.

L'aide financière doit compenser les pertes de revenus subies durant la période allant du 17 mars au 16 mai.

Le gouvernement genevois a adopté lundi un projet de loi qui vise à indemniser les personnes ayant subi une perte de revenus durant la crise liée à l'épidémie de Covid-19. L'idée est d'offrir un dernier filet qui complète le dispositif de soutien déjà existant, a précisé le conseiller d'Etat Thierry Apothéloz.

L'aide financière doit compenser les pertes de revenus subies durant la période allant du 17 mars au 16 mai. Elle s'adresse à des personnes qui ne font pas appel aux prestations sociales, aux salariés qui ont insuffisamment cotisé pour toucher le chômage, aux travailleurs sur appel, aux employés domestiques sans protection.

Pour prétendre à une indemnisation, il faut habiter le canton de Genève depuis un an et avoir exercé une activité lucrative au moins au cours des trois mois qui ont précédé l'instauration du semi-confinement, mi-mars. Le Conseil d'Etat genevois a prévu une enveloppe de 15 millions de francs pour financier cette aide.

"Nous estimons qu'environ 3000 personnes pourraient bénéficier de l'indemnité", a relevé M. Apothéloz. Une demande devra être faite pour l'obtenir. Le projet de loi est destiné à répondre à une urgence. Il a été élaboré dans le but de ne laisser personne sur le côté, a précisé le président du gouvernement Antonio Hodgers.

Les distributions d'aide alimentaire qui sont organisées chaque samedi depuis un mois à Genève et qui attirent des centaines de personnes, ont convaincu le Conseil d'Etat de la nécessité d'agir rapidement.

Les employeurs peu scrupuleux ne sont pas oubliés par l'exécutif. Une grande campagne leur rappellera leurs responsabilités vis-à-vis des personnes qu'elles font travailler et dont on ne peut se séparer du jour au lendemain lorsqu'une crise éclate.