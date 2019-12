La BC de Thurgovie remplace deux membres du conseil de banques

jeudi, 05.12.2019

Le Conseil d'Etat a nommé Rico Kaufmann et Roman Brunner au sein du conseil de banques.

Rico Kaufmann.

La Banque cantonale de Thurgovie (TKB) a renouvelé son conseil de banque avec l'arrivée de deux nouveaux membres. Le Conseil d'Etat a nommé Rico Kaufmann et Roman Brunner en remplacement de Max Soller et Axel Vietze, qui ne briguaient pas de nouveau mandat.



M. Kaufmann a fondé et dirige depuis de longues années l'entreprise de construction Kaufmann Oberholzer, spécialisée dans le bois. Roman Brunner est associé auprès du géant du conseil PWC, indique jeudi la TKB.



Tous les autres membres du conseil de banque, l'organe stratégique de l'établissement, souhaitent rempiler pour un mandat de quatre ans (2020-2024), y compris le président René Bock. Le Grand Conseil thurgovien aura le dernier mot sur l'ensemble des candidatures lors de sa séance du 22 janvier.(awp)