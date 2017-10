Valérie Berset va prendre la tête de l'Office de l'accueil de jour des enfants

Le Conseil d'Etat a désigné la nouvelle cheffe de l'Office de l'accueil de jour des enfants (OAJE). Valérie Berset, actuelle déléguée à l'égalité et à la qualité de vie au travail de la Ville de Lausanne, prendra ses nouvelles fonctions le 1er février prochain.

Valérie Berset.

Née en 1968, Valérie Berset est titulaire d'un master en sciences politiques, complété par plusieurs formations continues en management en politique sociale et en droit public. Après un début de parcours professionnel à la fondation Eben-Hezer, elle a rejoint l'Office fédéral des assurances sociales comme collaboratrice scientifique concernant les questions familiales.

Elle a notamment collaboré à l'élaboration du projet de loi fédérale sur les aides financières à l'accueil extrafamilial pour enfants. Depuis 2002, cette adepte de randonnées en montagne occupe le poste de déléguée à l'égalité et à la qualité de vie au travail pour la Ville de Lausanne.

A ce titre, elle a participé à la mise en place de deux structures d'accueil pour les enfants du personnel communal. En parallèle à ses responsabilités professionnelles, elle a présidé l'Association du centre de vie enfantine de la Chenille et préside actuellement le conseil de la fondation As'trame qui accompagne les familles en rupture en cas de décès ou de deuil.



Le parcours professionnel de Valérie Berset, réalisé au sein d'institutions fédérales et communales ainsi que sa connaissance du domaine de l'accueil de jours des enfants représente forts atouts pour faire face aux enjeux actuels et futurs de la politique de l'accueil de jour des enfants.