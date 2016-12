Orascom: décotation d'Egyptian Exchange décidée par le conseil d'administration

mardi, 27.12.2016

Le conseil d'administration d'Orascom Development Holding a décidé de décoter tous ses Egyptian Depositary Receipts (EDR) du groupe à la Bourse égyptienne à compter du 26 décembre. Il avait été habilité lors de l'assemblée générale de mai 2015 à statuer sur la cotation ou la décotation de toute Bourse hors de Suisse, rappelle mardi le promoteur immobilier coté à SIX.



Les dirigeants d'Orascom justifient leur décision par la volonté d'augmenter le flottant et d'améliorer la liquidité des actions cotées à la Bourse SIX Swiss Exchange, indique un communiqué. - (awp)