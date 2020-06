Martin Kaleja est le nouveau CEO de Swiss Prime Site Immobilien

mercredi, 17.06.2020

Le Conseil d’administration de Swiss Prime Site a nommé Martin Kaleja au poste de CEO de Swiss Prime Site Immobilien, son cœur de métier.

Martin Kaleja devient également membre de la Direction du Groupe Swiss Prime Site.

Né en 1972, Martin Kaleja est de nationalité allemande et succédera à Peter Lehmann dans ses nouvelles fonctions au sein du Groupe Swiss Prime Site à compter du 1er janvier 2021.

Martin Kaleja a étudié l’électrotechnique et l’informatique à l’Université technique de Munich entre 1992 et 1997 et y a obtenu son diplôme d’ingénieur. Il a ensuite poursuivi des études doctorales de 1997 à 2001, qu’il a achevées par une thèse de doctorat. Il a commencé sa carrière professionnelle en 2001 au sein du Boston Consulting Group. Il y a travaillé pendant neuf ans dans le domaine du conseil en gestion dans différents pays européens.

En 2010, il a rejoint le groupe Allianz Suisse, où il a occupé différents postes. Entre 2012 et 2014, il a dirigé la section Operations Services et Corporate Real Estate.

Fin 2014, il a été nommé CEO d’Allianz Suisse Immobilien SA et est à ce jour responsable d’un portefeuille de quelque 300 biens immobiliers d’une valeur marchande de plus de 5 milliards de francs.

Peter Lehmann, l’actuel CEO de Swiss Prime Site Immobilien, se retirera de la société à sa propre demande à la fin de l’année 2020, après avoir contribué à façonner Swiss Prime Site pendant de nombreuses années. Il restera toutefois à la disposition du Groupe Swiss Prime Site sur la base de mandats.