Paul Holaschke devient le nouveau CEO de Pfister Meubles

vendredi, 10.01.2020

Le conseil d’administration de la F.G Pfister Holding SA a nommé Paul Holaschke au poste de nouveau CEO de Pfister Meubles SA. Il entrera en fonction le 1er février 2020.

Paul Holaschke entrera en fonction le 1er février 2020.

Paul Holaschke a été nommé au poste de nouveau CEO de Pfister Meubles SA à partir du 1er février 2020 par le conseil d’administration de la F.G. Pfister Holding SA. Paul Holaschke dirige le domaine marketing et communication chez Pfister depuis 2017.

«Nous sommes ravis que le nouveau CEO soit issu de nos propres rangs et que nous ayons pu gagner avec Paul Holaschke une personnalité dotée d’une large expérience opérationnelle et stratégique. Il dispose par ailleurs de connaissances entrepreneuriales solides, apporte une grande expertise du commerce de détail gagnée dans un groupe international et connaît bien le marché très compétitif de l’ameublement. Au cours des trois dernières années, il a sensiblement affûté le positionnement de la marque Pfister, renouvelé sa présence sur le marché et clairement augmenté sa visibilité sur le marché», explique Rudolf Obrecht, président du conseil d’administration et délégué de la F. G. Pfister Holding SA.

Avant d’entrer chez Pfister Meubles SA, Paul Holaschke, âgé de 40 ans, a travaillé pendant plus de dix ans à plusieurs fonctions chez IKEA Autriche et sur des projets d’affaires internationaux. Avant d’entamer son parcours professionnel, Paul Holaschke a obtenu un master en administration des affaires axé sur le marketing.