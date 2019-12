BB Biotech élargit son conseil d'administration à cinq membres

mercredi, 20.11.2019

Le conseil d'administration de BB Biotech proposera à ses actionnaires d'élire deux nouveaux membres au sein de son conseil d'administration, qui sera ainsi composé e cinq administrateurs.

Susan Galbraith dirige depuis 2010 l'activité de recherche en oncologie et de développement précoce d'Astrazeneca.

BB Biotech comptera à l'avenir cinq administrateurs, contre quatre actuellement. Lors de la prochaine assemblée générale au printemps prochain, le conseil d'administration de la société de participations schaffhousoise proposera à ses actionnaires d'élire deux nouveaux membres au sein de l'organe de surveillance, à savoir Susan Galbraith et Mads Krogsgaard Thomsen.



Mme Galbraith dirige depuis 2010 l'activité de recherche en oncologie et de développement précoce (Oncology Research and Early Development) du groupe pharmaceutique britannique Astrazeneca, précise mercredi BB Biotech dans un communiqué. Quant à M. Krogsgaard Thomsen, il travaille depuis 1991 pour le laboratoire danois Novo Nordisk.



Administrateur de la société de participations depuis sept ans, Klaus Strein renoncera à solliciter un nouveau mandat.(awp)