Dätwyler voit son bénéfice reculer mais les objectifs sont relevés

vendredi, 11.08.2017

Le conglomérat industriel Dätwyler a connu une érosion du bénéfice net au premier semestre à 53,3 millions de francs, en recul de 5,8% sur un an. Mais les objectifs 2017 ont été légèrement relevé.

La copie rendue par Dätwyler reste toutefois mitigée. (Keystone)

La performance a été plombée par la persistance d'une faible demande pour la division Technical Components, alors que Sealing Solutions a accéléré sa croissance, indique le groupe uranais vendredi. La direction a légèrement relevé ses objectifs pour 2017.



L'excédent d'exploitation (Ebit) s'est étiolé de 2,0% à 80,1 millions de francs, pour une marge améliorée de 0,1 point à 13,5%. Des coûts extraordinaires de 6,6 millions ont pesé sur la rentabilité. L'Ebit ajusté de cet effet unique présente une hausse de 6,1%, à 86,7 millions.

Les chiffre d'affaires a gonflé de 3,5% à 644,5 millions de francs. La croissance organique s'est fixée à 2,2%.



La copie rendue par Dätwyler est mitigée. L'Ebit manque de justesse la cible du consensus AWP, alors que le chiffre d'affaires et le bénéfice net se situent dans la fourchette basse des prévisions.



Pour les six derniers mois de l'année, la division Technical Components devrait relever la tête, selon le communiqué de Dätwyler. Les coûts extraordinaires qui ont plombé cette unité au premier semestre devraient atteindre 10 millions de francs suisses pour l'exercice dans son entier. Sealing Solutions devrait poursuivre sur sa lancée.



La direction a précisé ses objectifs pour l'année. Le chiffre d'affaires est désormais attendu entre 1,27 milliard et 1,31 milliard de francs suisses et la marge Ebit dans le haut de la fourchette de 11-14%. Auparavant, le conglomérat tablait respectivement sur 1,25 milliard à 1,35 milliard et sur une marge opérationnelle comprise entre 11-14%. (awp)