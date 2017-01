ABB décroche une commande de 100 millions aux Etats-Unis

mercredi, 11.01.2017

Le conglomérat industriel ABB a décroché un contrat de plus de 100 millions de dollars de la part des services industriels de Los Angeles (LADWP) pour moderniser une centrale de transport en courant continu à haute tension (CCHT) en Californie.

Dans un communiqué diffusé mercredi, le groupe précise que la commande a été comptabilisée au 4e trimestre 2016. - (Reuters)

Construite en 1970, la centrale de conversion de Sylmar, située au nord de Los Angeles, est une pièce centrale du réseau électrique reliant la région Nord-Ouest du Pacifique au sud de la Californie. Ce dernier approvisionne en électricité jusqu'à 3 millions de ménages, indique ABB.



Le groupe développe la technologie CCHT depuis plus de 60 ans et s'est vu confier plus de 110 projets dans ce domaine, ce qui correspond à une capacité de transport de plus de 120'000 mégawatts (MW), soit environ la moitié au niveau mondial, selon le communiqué. - (awp)