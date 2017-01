Dätwyler confirme les attentes avec son chiffre d'affaires annuel

vendredi, 20.01.2017

Le conglomérat diversifié Dätwyler a confirmé vendredi les attentes des analystes en matière de chiffre d'affaires annuel. Le groupe d'Altdorf a dégagé en 2016 un chiffre d'affaires en hausse de 4,3% à 1,2 milliard de francs, grâce à une progression dans ses deux divisions, a-t-il annoncé.



Hors effets positifs de change et d'acquisitions, les recettes de Dätwyler ont crû de 1,4%, a détaillé la société dans un communiqué.



La division Sealing Solutions a vu son chiffre d'affaires augmenter de 6,7% à 753,3 millions, soit +2,9% en croissance organique. L'unité Technical Components a quant à elle amélioré ses recettes de seulement 0,7% à 462,6 millions. Ajusté des effet monétaires et d'acquisition, la croissance a été négative de 0,8%.



"En 2016, le groupe Dätwyler a continué de sous-performer en matière de croissance organique des recettes", a admis le directeur général (CEO) Dirk Lambrecht. Ce dernier s'est cependant déclaré convaincu que "les deux divisions vont à l'avenir croître plus rapidement que le marché". - (awp)