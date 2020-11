ABB signe pour équiper le réseau d’eau singapourien

lundi, 16.11.2020

Le conglomérat d'électrotechnique et d'automation ABB a décroché une commande de 27 millions de francs à Singapour.

Les stations de pompage d'une usine de récupération d'eau du Public Utilities Board (PUB) à Singapour. (Keystone)

Le groupe zurichois enchaîne les gros contrats. Après avoir signé avec l’entreprise coréenne Daewoo au début du mois pour 275 millions, ABB a décroché une commande des services nationaux en charge de l'approvisionnement en eau de Singapour (PUB). Le géant de l'électrotechnique leur fournira des équipements de contrôle et de surveillances des installations de traitement des eaux usées pour un montant de 30 millions de dollars américains (27,1 millions de francs).

Dans le cadre du contrat, ABB assurera également la maintenance continue des équipements et systèmes livrés à la station d'épuration dans la zone de développement industriel Tuas pendant une période de huit ans après l'achèvement des travaux de construction, a précisé lundi le groupe établi à Zurich.

La commande obtenue par ABB s'inscrit dans le cadre de la deuxième phase du projet "Deep Tunnel Sewerage System (DTSS)" de la Cité-Etat du Sud-Est asiatique. Ce dernier consiste en la construction d'un réseau de canalisation de près de 100 kilomètres reliant l'usine de traitement des eaux usées de Tuas. Le coût total du programme se monte à 4,8 milliards de dollars.



