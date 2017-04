Débat sur la LPP à Zurich organisé par AXA Investment Managers

mercredi, 29.03.2017

Le commandant de corps Philippe Rebord et les vertus du système suisse de milice.

Piotr Kaczor



C’est devant un parterre d’investisseurs et de spécialistes de la prévoyance qu’AXA Investment Managers avait invité à débattre, mercredi à Zurich, plusieurs personnalités sur les avantages et les inconvénients de notre système suisse de milice. A savoir l’exercice de responsabilités et d’activités à titre non professionnel, en complément d’une activité principale. Un système qui a souvent caractérisé la vigueur de notre système de prévoyance professionnelle (LPP), de notre armée, de notre système politique parlementaire ainsi que bien d’autres services publics et activités associatives culturelles et sportives. Bien qu’il existe aussi dans d’autres pays, mais dans une approche moins systématique ainsi que l’a montré Reiner Eichenberger, professeur à l’Université de Fribourg, qui, au terme de son exposition de la problématique dans notre système de défense, a notamment souligné les avantages économiques de ce système, dont il a jugé les inconvénients et risques ténus, plaidant pour le système de milice, mais à titre volontaire et non pas obligatoire. Face à la tendance à la professionnalisation induite par des exigences toujours plus complexes.

S’exprimant pour la première fois depuis sa nomination à la tête de l’Armée suisse depuis le 1erjanvier, le Commandant de corps Philippe Rebord considère le système de milice non seulement comme une réussite mais comme un modèle d’avenir, même si l’évolution de ce modèle va finalement dépendre de l’orientation qu’est en passe de lui imprimer le monde politique au Parlement : «je pense plutôt vers un modèle d’armée de milice obligatoire mais laissons-nous surprendre. J’ai pour ma part mandat de poursuivre le développement de l’Armée sur le modèle du service militaire obligatoire». Pour le Commandant de corps Rebord, la question d’un système militaire de milice obligatoire ou volontaire n’est pas essentielle. D’ailleurs, depuis l’introduction du service civil, le service militaire s’inscrit dans une démarche volontaire. A ses yeux, «notre système de milice déploie un effet multiplicateur et compte surtout parmi les valeurs fondamentales de la Suisse qu’il convient de cultiver».

