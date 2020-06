Le référendum sur les nouveaux avions de combat est déposé

mercredi, 17.06.2020

Le comité opposé à la dépense de 6 milliards de francs pour l'achat de nouveaux avions de combat a déposé mercredi un référendum. Les Suisses devront voteront le 27 septembre.

Il s'agit de remplacer la flotte actuelle d'avions F/A-18 et Tiger.(Keystone)

Le PS Suisse, les Verts suisses et le Groupe pour une Suisse sans armée (GSsA) ont déposé mercredi le référendum contre l'achat de nouveaux avions de combat de luxe, ont-ils fait savoir dans un communiqué. Le texte, intitulé "Non aux milliards pour des avions de combat", a récolté 90'000 signatures, dont 65'874 ont été authentifiées.



Durant l'ensemble de leur durée de vie, ces avions coûteraient jusqu'à 24 milliards de francs aux contribuables, selon l'estimation des référendaires; 18 milliards, d'après le Département fédéral de la défense. Le comité parlent d'un gaspillage d'argent "inutile et inacceptable", six ans après le non aux Gripen et particulièrement maintenant, "durant l'une des plus grandes crises économiques de l'histoire moderne de la Suisse."



Le Conseil fédéral et le Parlement prévoient d'acheter de nouveaux avions de chasse pour 6 milliards de francs à partir de 2025. Il s'agit de remplacer la flotte actuelle d'avions F/A-18 et Tiger.



Les Helvètes ne se prononceront pas sur le type d'avion, ni sur le nombre de jets, entre 36 et 40, qui seront achetés, mais uniquement sur le crédit. Quatre modèles sont dans la course: le Rafale français (Dassault), l'Eurofighter allemand (Airbus), et côté américain, le successeur du FA-18, le Super Hornet de Boeing, et le F-35A de Lockheed-Martin.(awp)