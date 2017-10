Le prix Nobel de la paix décerné à la campagne antinucléaire Ican

vendredi, 06.10.2017

Le comité Nobel norvégien a remis le prix Nobel de la paix à l'Ican, la campagne pour l'abolition des armes nucléaires. Cette coalition mondiale d'ONG a poussé à l'adoption d'un traité historique d'interdiction de l'arme atomique.

Berit Reiss, présidente du comité Nobel norvégien. "L'Ican a eu le mérite d'attirer l'attention sur les conséquences humanitaires catastrophiques des armes nucléaires."(Keystone)

La campagne internationale pour abolir les armes nucléaires Ican a reçu le prix Nobel de la paix. L'Ican, La coalition mondiale d'ONG International campaign to abolish nuclear weapons, (notez le jeu de mots I Can "je peux") figurait parmi les grands favoris du jour.



Elle a poussé à l'adoption d'un traité historique d'interdiction de l'arme atomique en juillet. Les neuf puissances nucléaires sont restés aux abonnés absents donnant une portée essentiellement symbolique au traité.



La présidente du comité Nobel norvégien, Berit Reiss-Andersen, a lancé un appel aux Etats dotés de l'arme nucléaire "pour qu'ils engagent des négociations sérieuses en vue de la disparition progressive, équilibrée et soigneusement contrôlée de près de 15'000 armes nucléaires dans le monde", a précisé la présidente. L'Ican a eu le mérite "d'attirer l'attention sur les conséquences humanitaires catastrophiques induites par tout recours aux armes nucléaires et pour ses efforts déterminants en vue d'obtenir un traité d'interdiction de ces armes".