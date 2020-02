Le conseiller national Nicolo Paganini nommé président de la FST

vendredi, 14.02.2020

Le Comité de la Fédération suisse du tourisme a nommé le conseiller national du PDC de Saint-Gall, Nicolo Paganini, comme nouveau président.

Nicolo Paganini (PDC) est membre du Conseil national du canton de Saint-Gall depuis mars 2018.

L'année dernière, Dominique de Buman, président de la FST, a pris congé du Conseil national. En raison d'une limitation de la durée de mandat, fixée par les statuts du PDC Fribourg, après 16 ans, il ne pouvait plus entrer en fonction pour une nouvelle période. Comme le président de la FST doit être représenté au Parlement conformément aux statuts, son poste devient également vacant. Une commission de sélection interne a travaillé intensivement à l'évaluation des candidats possibles pour le poste. Avec Nicolo Paganini, le candidat qui sera désigné pour l'élection est maintenant déterminé.

Nicolo Paganini (PDC) est membre du Conseil national du canton de Saint-Gall depuis mars 2018. Il est membre du comité exécutif du groupe du centre PDC-PEV-BPD, de la Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie (CEATE-N), de la Commission de gestion (CDG-N) et de la Commission judiciaire (CJ).

Jusqu'au 31 mai 2020, il continuera également à tenir les rênes de la coopérative Olma Messen de Saint-Gall en tant que directeur. Cette tâche n'étant pas compatible avec l'exercice du mandat de conseiller national à long terme en termes de temps, il se concentrera à l'avenir sur les activités politiques ainsi que sur les tâches au sein des conseils d'administration, pour les associations et en tant que consultant. Sous réserve de son élection lors de l'assemblée générale extraordinaire du 27 mars 2020, le Saint-Gallois, âgé de 53 ans, prendra immédiatement ses fonctions de président de la FST.

Au Sujet de la FST

La Fédération suisse du tourisme est soutenue par plus de 500 membres. En sa qualité d’association faîtière nationale et d’organisation nationale en réseau, elle représente les intérêts du tourisme suisse dans le domaine de la politique, face aux autorités, dans les médias et vis-à-vis du grand public. Le siège du secrétariat de la FST est à Berne.