Christian Skaanild rejoint Bordier & Cie en tant qu’Associé

lundi, 20.04.2020

Le collège des associés de Bordier & Cie annonce l’arrivée de Christian Skaanild en tant qu’Associé indéfiniment responsable, le 20 avril 2020. Avant de rejoindre Bordier & Cie, Christian Skaanild, 45 ans, d’origine danoise, a été associé et responsable du Private Equity - marchés émergents chez Capital Group - un des plus importants gestionnaires d’actifs au monde - pour lequel il a été actif pendant 18 ans à Londres, Tokyo, Singapour et Genève.

Auparavant, Christian Skaanild a travaillé dès 1999 pour la société de capital-risque Antfactory (Londres et Tokyo) et pour Accenture (Londres) dès 1996 en tant que consultant en stratégie. Il a obtenu une licence en économie industrielle à l'université de Nottingham. « Avec la nomination de Christian Skaanild, nous poursuivons notre développement stratégique. Son expérience du domaine financier, son profil international et son parcours de spécialiste du Private Equity renforceront l’Association et nous apporteront une expertise fondamentale dans des marchés très pointus et incontournables pour notre clientèle privée », commente Grégoire Bordier, Associé chez Bordier & Cie.