Une façon de combiner rendement et protection

dimanche, 05.04.2020

Le Cliquet Note sur le Swiss Market Index garantit la restitution du placement initial et un rendement corrélé à l’évolution de l’indice des blues chips helvétiques.

Levi-Sergio Mutemba



Si la baisse des taux d’intérêt tend à stimuler les classes d’actifs risquées traditionnelles, elle peut devenir problématique pour certaines catégories de produits structurés. C’est le cas, par exemple, des produits de placement à capital garanti ou capital protection notes (CPN), dont le remboursement de la valeur nominale à l’échéance est garanti, avec ou sans condition, selon les caractéristiques spécifiques du produit. Plus les taux sont faibles, plus il est coûteux pour l’émetteur de construire un CPN. Et il est aussi plus difficile, du point de vue de l’investisseur, de trouver un produit affichant un potentiel de rendement relativement élevé, lorsqu’une participation au sous-jacent s’ajoute à la protection du capital.

Imaginons en effet un investisseur disposant d’un montant de 1000 francs et qui souhaite placer ce capital dans un investissement garantissant la restitution intégrale (100%) de celui-ci au bout d’un an. Et ce, alors que les taux d’intérêt sont de 3%. Pour cela, il doit calculer le montant qu’il doit placer aujourd’hui (valeur actuelle) pour que montant rapporte 1000 francs au bout d’un an au taux de 3%. Soit 970,90 francs.

L’investisseur placera ces 970,90 francs dans une obligation zéro-coupon. Il lui reste encore 29,10 francs pour acheter des options d’achat (option call) sur une action, une matière première ou un indice, avec l’espoir que la valeur des options augmentera au bout d’un an. Si l’actif sous-jacent clôture, au bout d’un an, à un cours supérieur au prix d’exercice du call, la différence entre le cours de marché et le prix d’exercice constituera son gain supplémentaire par rapport à l’investissement sans risque.

Mais si les taux d’intérêt ne sont que de 1%, la part du capital à allouer dans l’achat de l’obligation zéro-coupon monte à 990,10 francs. Il ne lui reste plus que 9,90 francs disponibles pour l’achat des options, qui constituent la principale source de gain excédentaire par rapport à l’obligation sans risque. Dans le cadre d’un CPN avec participation, c’est justement la valeur des options qui finance le paiement des coupons.

Les opportunités sont sur le marché secondaire

En revanche, le marché secondaire des CPN offre des opportunités de rendement plus intéressantes. C’est le cas du Cliquet Note sur l’indice SMI à 5 ans, avec emprunt de référence Deutsche Bank, émis par Vontobel en septembre 2016 (ISIN CH0334577472) et arrivant à échéance le 16 septembre 2021. Ce CPN garantit le remboursement du nominal à maturité, à condition qu’il ne se produise aucun événement de crédit sur l’entité de référence (EUR 2,375% Deutsche Bank AG 11.01.2023). Le CPN offre aussi un coupon annuel minimum de 0,50%, ainsi qu’une participation à l’évolution mensuelle du SMI, mais celle-ci étant plafonnée à un taux de rendement de 1,25% par mois.

Le montant du coupon qui sera effectivement payé repose sur deux composantes. Une composante de performance consistant au cumul des rendements mensuels de l’indice SMI pendant une année, plafonnée à 1,25% chaque mois. L’autre composante est la composante de report. Ce qui signifie que si, au bout d’une année, la composante de performance totale est négative, celle-ci sera alors reportée à l’année suivante. Autrement dit, elle chargera ou se soustraira à la composante de performance de l’année suivante. Un effet qui ne s’applique qu’à l’année qui suit et non aux autres périodes. Soulignons aussi que si, au bout d’une année, la composante de performance est négative, le coupon minimal de 0,50% est versé quoi qu’il arrive.

Ainsi, après avoir connu une évolution globalement haussière depuis son émission, le cliquet note en question, aussi affectée par la crise du coronavirus, a perdu un peu plus de 4% depuis le début de l’année et s’échange actuellement au cours de 948 francs (soit une décote de 5,2% depuis l’émission). Il reste encore deux versements annuels de coupon à effectuer avant l’échéance, dont les jours de fixing des paiements sont fixés au 16 septembre 2020 et 16 septembre 2021 (date du dernier jour de négoce). Le rendement de ces coupons s’ajoutera donc au gain en capital éventuel lié à la décote, pour autant que l’investisseur conserve le produit jusqu’à maturité, sachant qu’il sera remboursé à 100% de sa valeur nominale.