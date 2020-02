Nouvelle hausse du taux chômage en début d'année

lundi, 10.02.2020

Le chômage en Suisse a enregistré en janvier son quatrième mois consécutif de hausse, la proportion de sans-emploi s'étant fixée à 2,6%, contre 2,5% en décembre.

En rythme annuel, le taux de chômage affiche un recul de 0,1 point de pourcentage.(Keystone)

Au terme de la période sous revue, 121'018 personnes étaient inscrites auprès d'un Office régional de placement (ORP), soit une progression de 3,2% sur un mois.



En rythme annuel, le taux de chômage affiche un recul de 0,1 point de pourcentage, selon les indications fournies lundi par le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco).



Sans tenir compte des variations saisonnières (CVS), la proportion de sans emplois est restée stable par rapport à décembre, à 2,3%.



Les économistes sollicités par AWP étaient partagés sur l'évolution du chômage en janvier. Ceux de Credit Suisse et de Swiss Life ont visé juste, en tablant sur 2,6%. Les autres spécialistes penchaient davantage en faveur de 2,7% ou 2,5%. Pour le taux CVS, une majorité avait retenu 2,3%.



En comparaison mensuelle, le chômage des jeunes s'est renforcé de 1,7% à 12'597 inscrits. Cette hausse est encore plus marquée chez les seniors (plus de 50 ans), avec une progression de 3,1% à 34'150 personnes. Le nombre de demandeurs d'emplois a gonflé de 0,7% à 194'233.



Depuis janvier, l'obligation d'annoncer les places vacantes concerne les métiers où le chômage atteint 5%, contre 8% jusqu'ici. Ce changement a fait bondir les statistiques du Seco, avec une poussé de 29% des places vacantes à 38'552 unités.



En novembre, les mesures de chômage partiel ont connu une forte hausse. Le nombre de personnes touchées a été doublée à 3650 et celui des entreprises touchées a augmenté de moitié à 58 sociétés.



En tout, 2261 personnes ont épuisé leurs droits aux prestations de l'assurance-chômage en novembre.(awp)