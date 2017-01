Lindt&Sprüngli: ventes en hausse et croissance organique de 6% en 2016

mardi, 17.01.2017

Le chocolatier Lindt & Sprüngli (L&S) a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires de 3,9 milliards de francs, soit une croissance de 6,8% sur un an.

Le bénéfice n'a pas encore été communiqué. Lindt prévoit cependant une amélioration de sa marge bénéficiaire opérationnelle de 20 à 40 points de base par an.

Le chocolatier Lindt & Sprüngli (L&S) a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires de 3,9 milliards de francs, soit une croissance de 6,8% sur un an. L'effet des monnaies a été légèrement positif de 0,8%, étant donné que le dollar a augmenté face au franc, tandis que la livre britannique s'est affaiblie. L&S est parvenu à croître davantage que le marché du chocolat, à gagner d'importantes parts de marché et à augmenter son chiffre d'affaires conformément à l'objectif visé, ce qui est très réjouissant, compte tenu notamment du contexte de marché difficile, a indiqué mardi l'entreprise dans un communiqué.



La croissance organique s'est élevée à 6,0%, comparé à +4,4% à la fin du premier semestre de l'année sous revue. Elle se situe dans le cadre de l'objectif de 6%-8% que s'était fixé la société. Sans la filiale américaine Russell Stover, elle s'est même montée à +7,4%. Dans l'ensemble, la croissance du groupe a passé de +4,4% à mi-2016 à +7,0% à la fin du deuxième semestre, selon la société. Les achats de Noël se sont révélés nettement supérieurs à ceux de l'année écoulée.



Ces résultats sont conforme aux prévisions des analystes pour le chiffre d'affaires et supérieur pour la croissance organique. Le consensus AWP avait tablé sur un chiffre d'affaires de 3,9 mrd CHF et une croissance organique de 5,7 mrd.



Le bénéfice n'a pas encore été communiqué. Lindt prévoit cependant une amélioration de sa marge bénéficiaire opérationnelle de 20 à 40 points de base par an, soit dans le cadre des objectifs que l'entreprise s'est fixés. Le bénéfice net augmentera davantage que proportionnellement en raison d'une baisse du taux d'imposition fiscale, précise le communiqué.



Les résultats annuels 2016 complets seront publiés le 7 mars. - (awp)