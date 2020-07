Barry Callebaut lève 450 millions de francs

mardi, 28.07.2020

Le chocolatier industriel Barry Callebaut a placé un emprunt de 450 millions de francs sur les marchés pour renforcer davantage son bilan à la suite de la pandémie de coronavirus.

Dans le détail, le groupe a levé l'équivalent de 430 millions de francs en euros et 20 millions en francs.(Keystone)

Barry Callebaut a placé un emprunt de 450 millions de francs sur les marchés, renforçant les liquidités du groupe zurichois et réduisant sa dépendance à des sources de financement à court terme.



Le chocolatier industriel a indiqué mardi avoir placé "avec succès" auprès de banques européennes et notamment allemandes, ainsi qu'asiatiques des billets à ordre ("Schuldschein"), qui ont été fortement sursouscrits, selon un communiqué. Il s'agit de la seconde opération de ce genre en deux ans.



Dans le détail, le groupe a levé l'équivalent de 430 millions de francs en euros et 20 millions en francs. La maturité moyenne pondérée des titres se situe à 6,9 ans et le taux moyen à 1,68%.



Cette levée de fonds a permis de renforcer davantage le bilan du groupe à la suite de la pandémie de coronavirus, a souligné le directeur financier Remco Steenbergen.(AWP)