Barry Callebaut inaugure un site en Equateur

vendredi, 09.10.2020

Le chocolatier industriel Barry Callebaut a inauguré un site en Equateur, qui permettra de stocker et d'exporter les fèves de cacao vers d'autres régions du monde.

Barry Callebaut est présent en Equateur depuis 2007.(Keystone)

Le nouveau site de Barry Callebaut, dont le montant d'investissement n'a pas été précisé,

est situé au sud-ouest de l'Equateur. Il recevra, nettoiera et expédiera les fèves de cacao vers les usines de Barry Callebaut aux Etats-Unis, au Canada, en Asie et en Europe, a précisé le groupe zurichois vendredi dans un communiqué.



Présent en Equateur depuis 2007, Barry Callebaut se fournit en fèves de cacao locales depuis 1996. Le pays est le troisième producteur mondial de cacao, derrière le Ghana et la Côte d'Ivoire.(AWP)