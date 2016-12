HNA détaille le versement aux actionnaires de Gategroup

vendredi, 16.12.2016

Le chinois HNA Aviation effectuera jeudi prochain, ou "autour" de cette date, le paiement aux actionnaires ayant apporté leurs titres au rachat du fournisseur de prestations à bord Gategroup, a annoncé vendredi la banque UBS en charge de l'opération.



HNA avait fait repousser l'exécution de l'acquisition jusqu'à fin décembre. Le dernier jour de cotation sur la ligne de négoce séparée a désormais été fixé au 19 décembre et la ligne de négoce spéciale sera fermée le lendemain, selon un communiqué.



Le groupe chinois détient plus de 98% dans Gategroup et la demande d'annulation des titres restants faite en octobre a été accordée. Les actions de Gategroup seront décotées après la finalisation de l'offre.



En mai, la Commission des OPA (Copa) avait donné le feu vert pour la reprise de Gategroup par HNA. Le conglomérat chinois avait offert 1,4 mrd CHF pour la société suisse. - (awp)