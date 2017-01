Lonza: résultats en hausse en 2016

mercredi, 25.01.2017

Le chimiste et sous-traitant de l'industrie pharmaceutique Lonza a dégagé en 2016 un bénéfice net de 301 millions de francs, après 277 millions un an auparavant. L'Ebit de base a augmenté de 24,2% à 651 millions de francs et l'Ebit à 486 millions, contre 428 millions. La croissance du bénéfice a été portée notamment par le segment Pharma&Biotech, a-t-il indiqué mercredi dans un communiqué. Le dividende a été augmenté à 2,75 francs, après 2,50 francs en 2015.



Le chiffre d'affaires net a augmenté de 8,7% à 4,13 milliards de francs. A taux de change constants, la hausse est de 8,2%. L'Ebitda est monté de 8,7% à 848 millions de francs, ce qui correspond à une marge stable de 20,5%.



Ces résultats sont en conséquence un peu inférieurs aux prévisions des analystes pour le bénéfice et légèrement supérieurs pour le chiffre d'affaires. Le consensus AWP avait tablé sur un chiffre d'affaires de 4037 millions de francs, un Ebit de base de 611 millions, un Ebit de 577 millions et un bénéfice net de 397 millions.



Pour 2017, Lonza prévoit une croissance du chiffre d'affaires dans le milieu de la plage à un chiffre, un Ebitda de base de 1 milliard de francs et une croissance à deux chiffre de l'Ebit de base. Ces prévisions sont faites sur une base qui ne tient pas compte de l'acquisition de Capsugel, dont la finalisation est attendue pour le deuxième trimestre. - (awp)