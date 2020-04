Sika a déroulé au 1er trimestre malgré un coup de frein en Asie

mardi, 21.04.2020

Le chimiste de la construction Sika a poursuivi sur la voie de la croissance au premier trimestre.

La région Asie/Pacifique a connu une progression de 25,0% à 332,7 millions.(Keystone)

Le chiffre d'affaires du chimiste de la construction Sika s'est étoffé de 10,3% (15,4% en monnaies locales) pour atteindre 1,81 milliard de francs, malgré un ralentissement généralisé.



La région Europe/Moyen-Orient/Afrique a enregistré une progression de 8,6% à 723,8 millions de francs, les Amériques de 16,6% à 480,8 millions et l'Asie/Pacifique de 25,0% à 332,7 millions, égraine le compte-rendu intermédiaire publié mardi. Les autres débouchés mondiaux ont accusé un repli de 11,8% à 213,7 millions.



La performance s'inscrit dans le haut des projections des analystes consultés par AWP, qui anticipaient en moyenne un chiffre d'affaires de 1,80 milliard. Seule la région Amériques a manqué le coche, et ce de manière marginale.



Le groupe renonce à formuler des objectifs chiffrés pour l'année en cours, invoquant les incertitudes liées à la pandémie de Covid-19, mais reconduit d'ores et déjà ses ambitions à l'horizon 2023.(awp)