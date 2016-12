Clariant obtient un crédit de 500 millions de francs sur cinq ans

lundi, 19.12.2016

Le chimiste Clariant a obtenu un crédit renouvelable syndiqué de 500 millions de francs sur une durée de cinq ans, a annoncé le groupe bâlois lundi. L'emprunt peut être prolongé deux fois d'un an et relevé à 600 millions.



Cette opération permet à Clariant de mieux employer ses liquidités et de réduire ses coûts de financement de 3 millions de francs par an, a précisé l'entreprise dans un communiqué.



Le consortium de banques, auprès duquel Clariant a contracté le crédit, se compose de Citigroup Global Markets, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, BNP Paribas (Suisse), Commerzbank, Credit Suisse (Suisse), Deutsche Bank Luxembourg, Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, LBBW Landesbank Baden-Württemberg, SEB et UBS Switzerland. - (awp)