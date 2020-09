Clariant bâtira une usine ultramoderne en Chine

vendredi, 18.09.2020

Le chimiste bâlois Clariant construira une usine dernier cri en Chine. Elle produira un catalyseur destiné à la déshydrogénation du propane.

Hariolf Kottmann. Il est le CEO de l'entreprise depuis juillet 2019. Il a succédé à Ernesto Occhiello. (Keystone)

Le chimiste de spécialités Clariant a annoncé vendredi la construction d'une nouvelle usine pour sa division Catalyseurs à Jiaxing, dans la province chinoise de Zhejiang (est). Les travaux devraient débuter avant la fin du trimestre en cours et le site devrait opérer à pleine capacité en 2022.



La nouvelle installation sera principalement chargée de produire un catalyseur destiné à la déshydrogénation du propane (Catofin), utilisé dans la production d'oléfines telles que le propylène.



"Grâce à sa fiabilité et sa productivité excellentes, le Catofin permet une production annuelle supérieure à celle des technologies alternatives, ce qui se traduit par une rentabilité globale accrue pour les producteurs de propylène", assure la multinationale de Muttenz dans son communiqué.



La Chine est le premier producteur mondial de propylène à usage unique. Le volume de production du pays représente environ 50% de la capacité mondiale et devrait continuer à augmenter de 8% par an, estime Clariant.



Le projet représente "un investissement important" pour Clariant, qui renforce la position du groupe dans l'Empire du milieu et améliore "sa capacité à soutenir ses clients dans l'industrie pétrochimique florissante du pays". Clariant envisage à l'avenir d'étendre ses capacités de fabrication du site et d'y introduire d'autres technologies de catalyse. (AWP)



Lire aussi: L’heure de vérité approche pour Clariant