Clariant vend son activité Masterbatches pour 1,6 milliard de dollars

jeudi, 19.12.2019

Le chimiste bâlois Clariant a annoncé la vente de son unité Masterbatches pour 1,6 milliard de dollars à l'américain Polyone.

Les actionnaires profiteront de cette opération et recevront un dividende extraordinaire.(Keystone)

Le chimiste bâlois Clariant a annoncé jeudi la cession de son unité Masterbatches pour 1,6 milliard de dollars (quasiment autant en francs) à l'américain Polyone. Les actionnaires profiteront de cette opération et recevront un dividende extraordinaire.

L'opération doit être finalisée au troisième trimestre 2020 et représente "une étape importante dans la concentration sur les activités dotées d'une croissance supérieure à la moyenne, d'une rentabilité plus élevée et d'une plus forte génération de liquidités", a indiqué Hariolf Kottmann, cité dans un communiqué.

Le directeur général par intérim et actuel président s'est dit "confiant" de céder la dernière unité à vendre, l'activité avec les pigments, l'année prochaine afin de relancer le groupe en 2021.

Hormis les investissements dans le groupe, la vente de l'activité Masterbatches (mélanges-maîtres) et la cession future de l'unité pigments permettra de verser aux actionnaires un dividende extraordinaire de 3 francs par action pour un total de 1 milliard.(AWP)