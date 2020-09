Selecta creuse ses pertes au deuxième trimestre

mardi, 08.09.2020

Le chiffre d'affaires du groupe bernois Selecta a chuté de 47,3% à 212,8 millions d'euros entre avril et fin juin.

Selecta a temporairement réduit ses effectifs et a renégocié ses tarifs avec les clients, les fournisseurs et les propriétaires. (Keystone)

Le spécialiste des automates pour la petite restauration Selecta a creusé ses pertes au second trimestre en raison des mesures de confinement mises en place pour lutter contre la pandémie de coronavirus.

Le chiffre d'affaires du groupe bernois a chuté de 47,3% à 212,8 millions d'euros entre avril et fin juin, tandis que le résultat avant-impôts a plongé à 56,1 millions, après une perte opérationnelle de 19,9 millions un an plus tôt, a indiqué Selecta dans son rapport semi-annuel.

L'impact de la pandémie de Covid-19 a été particulièrement lourd en avril et mai, avec des chutes respectives des recettes de 40% et 80%.

La société a bouclé le trimestre sur une perte nette part du groupe de 50,5 millions d'euros, nettement creusée par rapport aux -20,5 millions enregistrés au deuxième trimestre 2019.

La situation ne s'améliore que progressivement, les ventes ayant freiné leur déclin en juillet avec une baisse de 30% sur un an.

Pour faire face à cette situation, l'entreprise a temporairement réduit ses effectifs et a renégocié ses tarifs avec les clients, les fournisseurs et les propriétaires, sans plus de précision. (awp)