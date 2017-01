Evolva: chiffre d'affaires en repli en 2016

mardi, 10.01.2017

Le chiffre d'affaires d'Evolva a atteint entre 9 et 10 millions en 2016, selon des premiers résultats non audités, soit environ un tiers de moins que ce qui était attendu en août, indique mardi un communiqué. La société biotechnologique a réalisé un chiffre d'affaires de 13,5 millions en 2015.



Deux principaux facteurs expliquent le repli des ventes. D'une part, contre toute attente, une étape technique n'a pas été franchie à la fin 2016 en ce qui concerne l'édulcorant Stevia. D'autre part, les ventes de produits ont augmenté moins fortement que prévu, l'acquisition de clients ayant duré plus longtemps qu'escompté.



La société biotechnologique rassure néanmoins que "la pipeline de clients s'améliore en continue".



Les liquidités pourraient atteindre environ 47 mio CHF à fin 2016. Les résultats détaillés seront publié le 30 mars.



Par ailleurs, Evolva avance dans sa collaboration avec Cargill pour le développement de l'édulcorant "Eversweet", basé sur la Stevia. La société biotechnologique pense pouvoir lancer le produit en 2018. Il est prévu qu'il soit fabriqué sur le site de production de Cargill à Blair dans le Nebraska. Les investissements dans la production devraient être financés en externe, précise le communiqué. - (awp)