Syngenta: baisse du chiffre d'affaires et du bénéfice en 2016

mercredi, 08.02.2017

L'agrochimiste Syngenta a dégagé en 2016 un bénéfice net de 1,18 milliard de dollars, soit un recul de 12% sur un an. Le bénéfice par action s'est élevé à 17,03 dollars, comparé à 17,78 dollars en 2015. Aucun dividende ordinaire ne sera proposé. Concernant la transaction avec ChemChina, celle-ci est prévue pour le deuxième trimestre 2017.



Le chiffre d'affaires a reculé de 5% à 12,79 milliards de francs. A taux de change constants, la baisse est de 2%. Les volumes ont diminué de 4% et les prix sont montés de 2%. Le chiffre d'affaires est resté stable, hors modification des conditions de vente au Brésil, indique mercredi le groupe dans un communiqué.



L'Ebitda est en baisse de 4%, mais en hausse de 2% à taux de change constants. La marge EBITDA de 20,8% est équivalente à celle de l'année précédente (2015: 20,7%).



Ces résultats sont en conséquence en partie conformes aux prévisions des analystes. Le consensus AWP avait tablé sur un chiffre d'affaires de 12,83 milliards de dollars, un Ebitda de 2,60 milliards et un bénéfice net de 1,24 milliard de dollars. Les analystes avaient prévu un dividende de 11,80 francs par action.



Pour 2017, Syngenta prévoit "une croissance légèrement positive du chiffre d'affaires à taux de change constants". Le groupe dit viser "une amélioration de la marge EBITDA et une nouvelle année significative pour générer du cash-flow disponible". - (awp)