Syngenta voit son bénéfice et ses ventes reculer au premier semestre

mercredi, 26.07.2017

Le chiffre d'affaires de l'agrochimiste a pour sa part reculé de 2% à 6,9 milliards de dollars.

Syngenta a sur les six premiers mois de l'année en cours accusé un repli de son bénéfice net de 13% à 928 mio USD. Pour la suite de l'année, l'agrochimiste aux mains de ChemChina compte se concentrer sur l'augmentation des parts de marché rentable, indique-t-il mercredi.

Durant la période sous revue, le chiffre d'affaires a pour sa part reculé de 2% à 6,9 mrd USD. Les volumes et les prix ont respectivement cédé 1%. Le bénéfice brut d'exploitation (Ebitda) a aussi diminué de 5% à 1,68 mrd USD et le bénéfice par action a perdu 3% à 12,32 USD.

Le processus de décotation du groupe bâlois est en cours suite au rachat par ChemChina.