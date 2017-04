Ueli Maurer attendu en Asie

mardi, 04.04.2017

Le chef du Département fédéral des finances (DFF) se rendra à Pékin, Shanghai, Hong Kong et Singapour. Les possibilités qui s'offrent aux établissements financiers suisses dans les pays concernés seront évoquées.

Le conseiller fédéral Ueli Maurer se rendra en Asie la semaine prochaine. Le chef du Département fédéral des finances (DFF) conduira du 12 au 19 avril une délégation composée de représentants de la Confédération et du secteur financier à Pékin, Shanghai, Hong Kong et Singapour.

Le programme de la délégation prévoit des rencontres avec des ministères et des autorités, des institutions publiques et des acteurs du secteur financier, a indiqué le DFF mardi dans un communiqué.

Les discussions porteront notamment sur les conditions favorisant le plus l'innovation financière, les investissements et les services financiers. Les possibilités qui s'offrent aux établissements financiers suisses dans les pays concernés et aux sociétés de ces pays en Suisse seront également évoquées.

Ces échanges prévus avec les principales places financières d'Asie s'inscrivent dans le cadre de la politique suisse en matière de marchés financiers, qui vise à assurer une place financière compétitive, rappelle le Département fédéral des finances.(awp)