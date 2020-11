Les ventes du spécialiste de l'audition Sonova épatent les analystes

Le chef de file mondial du marché des appareils auditifs, Sonova, affiche des résultats semestriels supérieurs aux attentes.

Des prothèses auditives produites par Sonova à Stäfa, sur les bords du lac de Zurich, Suisse. (Keystone)

Les résultats du fabricant de dispositifs d'aide auditive Sonova décoiffent les prévisions des analystes au premier semestre de son exercice décalé 2020/21 (avril-septembre), avec des ventes au-dessus du milliard de francs. Ses prévisions pour le reste de l'année restent inchangées.



Les ventes du groupe basé à Stäfa, dans le canton de Zurich, se sont établies à 1,07 milliard de francs, soit un recul de 25,0% par rapport à la même période de l'année dernière.

Son bénéfice net a lui baissé de 43% sur un an à 123,2 millions de francs, d'après un communiqué publié lundi. L'excédent d'exploitation (Ebita) ajusté a diminué de 37,6% à 174,3 millions.



Ses résultats excèdent les prévisions des analystes, qui prévoyaient des ventes à 1,06 milliard de francs, un Ebita ajusté de 156,4 millions Ebita et un bénéfice net ne dépassant pas les 112,6 millions de francs.



Pour la suite de son exercice, Sonova maintient les perspectives qu'il avait formulé en septembre dernier. Si le groupe admet que les nouvelles mesures mises en place pour enrayer la pandémie de Covid-19 auront "un impact temporaire limité", cela ne devrait pas mettre en cause "le retour à la croissance durant la deuxième moitié de l'année".



La société s'attend donc toujours à une croissance des ventes entre 4 et 8% et à un Ebita ajusté en progression de 20 à 30% au cours de la deuxième moitié de son exercice décalé 2020/21.



Pour l'ensemble de l'année 2020/21, Sonova anticipe une baisse des ventes comprise entre 6 et 8% ainsi qu'un Ebita ajusté similaire à ceux des années précédentes, à taux de change constants. (AWP)



