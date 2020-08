Egon Zehnder: Lisa Blais au conseil d'administration

lundi, 10.08.2020

Le chasseur de têtes international Egon Zehnder a annoncé vendredi la nomination de l'américaine Lisa Blais au conseil d'administration de la société zurichoise.

Lisa Blais.

Egon Zehnder recrute une nouvelle administratrice en la personne de Lisa Blais. La nouvelle administratrice était notamment associée gérante du bureau de Boston et est co-fondatrice du conseil américain de la diversité, selon un communiqué.

Avant de rejoindre Egon Zehnder, Lisa Blais a passé plus de vingt ans dans des entreprises industrielles mondiales, où elle a occupé des postes d'ingénierie, de vente et de marketing, ainsi que de direction générale.

Plus récemment, Lisa était présidente de la division de contrôle des flux au sein d'ITT, une entreprise mondiale de pompes qui desservait les marchés de la marine, de l'industrie et des boissons.

Avant cela, elle a été présidente de la division mondiale de l'électronique commerciale qui produisait des produits de commutation et de connexion vendus sur les marchés de l'automobile, des télécommunications, de l'industrie, de l'informatique et des consommateurs.

Lisa Blais a auparavant dirigé une partie importante de cette entreprise, C&K Switch Products, en tant que directrice générale. Avant d'occuper ses fonctions de direction générale, elle a occupé plusieurs postes de direction dans le domaine des ventes et du marketing et a commencé sa carrière dans l'usine en tant qu'ingénieur de fabrication.

Lisa Blais a obtenu un BS en ingénierie mécanique du MIT et un MBA de la Harvard Business School.

Elle siège actuellement au conseil d'administration du New England Chapter of the National Association of Corporate Directors et a été nommée membre du conseil d'administration de la NACD en 2019 et membre du conseil d'administration de la NACD en 2018.

Elle se passionne pour l'aide aux femmes leaders dans leur carrière et est mère de trois enfants.(avec AWP)