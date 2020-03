Ayaq se veut la future référence pour les sportifs de plein air

Le champion olympique de biathlon Vincent Defrasne a choisi Renens pour fonder, il y a quelques jours, sa marque écoresponsable pour skieurs et randonneurs.

Sophie Marenne



Chloé Pellegrini & Vincent Defrasne. Le duo d’anciens sportif de haut niveau peaufinent les derniers détails des vestes, pantalons, leggings et bonnets de la jeune marque franco-suisse Ayaq.

Des couches de base, des couches de régulation et des couches de protection: les vêtements de la jeune marque Ayaq devraient être disponibles en ligne et dans les rayons des magasins spécialisés dès novembre. «Nous aimerions que notre collection soit sur le dos – et les fesses – des skieurs...